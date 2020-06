Usa: amministrazione Trump pronta a nuove sanzioni per stroncare i traffici Iran-Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni segnalerebbero un forte aumento degli sforzi dell’amministrazione Trump per interrompere i traffici in corso da aprile tra Iran e Venezuela. Nelle ultime settimane cinque petroliere partire dalla Repubblica islamica e cariche di carburante hanno raggiunto il paese caraibico e Maduro ha fatto sapere di voler firmare presto a Teheran un nuovo accordo per nuove consegne. Entrambi i paesi sono sottoposti a sanzioni da parte degli Stati Uniti e si sono rivolti al settore privato per mantenere in vita le rispettive industrie del petrolio. I nuovi provvedimenti, secondo il "Wall Street Journal", potrebbero colpire anche l'imprenditore colombiano Alex Saab Moran, considerato legato alla famiglia Maduro e già sanzionato per riciclaggio di denaro. Sotto osservazione ci sono anche le petroliere Voyager 1 e Respect, entrambe operate dalla compagnia greca Ngm Energy. (Nys)