Roma: Milano-Pelosi (Fd'I), no semipedonalizzazione villaggio Olimpico, lanciamo referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio del Municipio Roma II, a guida Pd del presidente Francesca Del Bello "ha bocciato la nostra mozione che proponeva il ritorno alla progettazione della loro scellerata proposta di pedonalizzare il villaggio Olimpico". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Massimo Milani coordinatore romano e Simone Pelosi responsabile del II Municipio del partito di Giorgia Meloni. "Il progetto - aggiungono - presentato è un progetto che trasforma e modifica in modo radicale il Villaggio Olimpico facendolo diventare da parco urbano a parco piastrellato. Una spesa di 1,6 milioni di euro per la realizzazione di un progetto che divide il quartiere in due parti e che taglia notevolmente le aree verdi del quartiere. Una spesa che sarebbe potuta servire realmente a riqualificare il quartiere con manutenzioni mirate a riportare il Villaggio al suo splendore. Abbiamo richiesto, nelle istituzioni, di ritornare alla progettazione e avviare un percorso partecipativo con i comitati dei cittadini e le rappresentanze del territorio che fino ad oggi non sono state coinvolte dal municipio, ma come abbiamo visto le nostre proposte in merito sono state bocciate dai democratici rappresentanti dei cittadini del Pd. Come Fratelli d'Italia lanciamo il referendum popolare sul municipio per sostenere la partecipazione dei cittadini che così avranno modo di bocciare definitivamente un progetto che non ha né capo e né coda".(Com)