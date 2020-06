Fase 3: Zingaretti, ascoltare società e anche opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a "La vita in diretta" su Rai1, ha affermato: "Gli italiani ed il governo hanno adottato regole giuste per fermare lo sviluppo della malattia ma la crisi economica sarà drammatica: per fortuna, grazie all'Italia, arriveranno soldi dall'Europa e vanno spesi bene. Se non ora quando, avendo questa massa di risorse finanziarie". Questo, ha concluso, "va fatto ascoltando la società ma anche chi sta all'opposizione". (Rin)