Libia: Lega araba auspica ok governo Tripoli a Dichiarazione del Cairo

- La Lega araba auspica che il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli accetti la Dichiarazione del Cairo sul cessate il fuoco e per il riavvio del processo politico comprensivo. Lo ha annunciato il portavoce del consesso di Stati arabi, Hossam Zaki. “Ciò che è richiesto a tutte le parti libiche è una buona e sincera volontà di proseguire nel solco della soluzione politica che la Lega araba ha richiesto dopo l’avvio delle operazioni militari il 4 aprile 2019”, ha sottolineato Zaki. La Lega araba non ha pensato neanche per un momento che le azioni militari potessero risolvere la situazione in Libia, ha proseguito. “Il percorso politico è l’unico modo per risolvere la situazione in Libia”, ha affermato Zaki, invitando le parti a sedersi insieme in qualità di libici. Secondo Zaki, “gli interventi esterni rendono difficoltoso il ritorno al percorso politico”.(Cae)