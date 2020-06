Bangladesh: coronavirus, oltre 71 mila casi e 975 vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha imposto il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali il 24 marzo e lo ha prorogato più volte, fino al 31 maggio. Nonostante l’aumento dei contagi, l’esecutivo ha deciso di non prorogarlo ulteriormente e di avviare una graduale ripresa di tutte le attività, dopo gli allentamenti di alcune misure già introdotti in precedenza. Agli uffici e ai trasporti pubblici è stato consentito di operare su scala ridotta fino al 15 giugno, con un numero limitato di visitatori e passeggeri. Anche i voli sono stati autorizzati, con alcune restrizioni. Le scuole sono ancora chiuse e permangono il coprifuoco dalle 20 alle 6 e la limitazione di orario, dalle 10 alle 16, per negozi e centri commerciali. Secondo l’ultimo rapporto “Global Economic Prospects” della Banca mondiale, pubblicato ieri, il Bangladesh dovrebbe crescere dell’1,6 per cento nell’anno fiscale 2019-20, che terminerà a giugno e dell’uno per cento in quello successivo. (Inn)