Cina-Ue: ministro Esteri Wang, Pechino non intende esportare il suo modello di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina seguirà con fermezza la strada del socialismo con caratteristiche cinesi che si è dimostrato efficace nella pratica, ma non esporterà il suo sistema o modello di sviluppo. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parlando a Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, nel corso del decimo round del dialogo strategico ad alto livello Cina-Ue. Cina e Unione europea hanno sistemi sociali diversi, ma questa è una scelta dei rispettivi popoli: le due parti non sono concorrenti ma partner strategici globali a lungo termine, ha detto Wang. Nel sottolineare che le relazioni Cina-Ue hanno mostrato una forte vitalità dall'istituzione dei legami diplomatici 45 anni fa, Wang ha sottolineato che "un'importante lezione è stata appresa durante il periodo è che la cooperazione tra le due parti supera la concorrenza, il consenso supera le differenze". Il ministro degli Esteri cinese ha chiesto maggiori sforzi per promuovere le relazioni nell'era "post-epidemia"; Wang ha inoltre affermato che le due parti dovrebbero lavorare insieme per promuovere la ripresa del lavoro e della produzione, mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento e rafforzare la condivisione delle esperienze in materia di sanità pubblica e gestione delle emergenze. Nel corso del dialogo, Borrell ha dichiarato che la Cina non minaccia la pace nel mondo. "È chiaro che la Cina ha ambizioni globali, ma allo stesso tempo non credo che la Cina stia giocando un ruolo che può minacciare la pace nel mondo", ha detto. "(I cinesi) sono impegnati per essere presenti e giocare un ruolo a livello mondiale, ma non hanno ambizioni militari e non vogliono usare la forza e partecipare ai conflitti militari", ha aggiunto il capo della diplomazia europea.(Cip)