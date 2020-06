Roma: Pedica (Pd), serve sindaco che si occupi di città, mi candido a primarie centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Pedica esponente del Pd, in una nota dichiara: "Roma è oramai in mano alle bande criminali e a chi fa uso di alcol e droghe". "Il divieto di consumare dopo una certa ora le bevande alcoliche all'aperto - aggiunge - non è mai stato applicato veramente, quando invece doveva essere esteso a tutta la città. Roma è allo sbando, senza controllo, ancora ci sono i pub crawl dove ci si riempie di alcolici. Roma deve essere governata con i fatti e non con le parole. Serve un sindaco che si occupi dei problemi reali. Ecco perché mi candiderò alle primarie del centrosinistra. Spero che il Pd e tutte le forze politiche di sinistra le considerino un'occasione di crescita". (Com)