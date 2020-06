Usa: Trump, tagli ai fondi della polizia favorirebbero “ladri e stupratori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di tagliare i fondi alla polizia “agevolerebbe i ladri e gli stupratori”. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, in un briefing coi giornalisti ha dichiarato che Trump è “sconvolto” dall'idea di tagliere fondi alla polizia e trova “sbalorditivo” che questa proposta arrivi dal Partito democratico. Trump, ha spiegato McEnany, sta considerando “una serie di proposte” ma non ha nessun annuncio da fare al riguardo. Il riferimento è al fatto che ieri il Partito democratico ha presentato alla Camera dei rappresentanti un disegno di legge, chiamato Justice in Policing Act 2020, che ha l’obiettivo di favorire il perseguimento di abusi da parte della polizia e di riformare la cosiddetta “immunità qualificata”, dottrina introdotta dalla Corte suprema nel 1967 che impedisce di punire civilmente o penalmente i funzionari pubblici “nelle azioni discrezionali compiute nell’ambito delle loro funzioni ufficiali”, a meno che tali azioni non violino “chiaramente” la legge federale e i diritti costituzionali. Sul provvedimento i Dem hanno espresso l’auspicio di trovare piena collaborazione da parte dei Repubblicani: un impegno in tal senso è stato promesso da Kevin McCarthy, leader della minoranza alla Camera. (Nys)