Germania: piano del governo per rilanciare il settore siderurgico

- Il governo tedesco intende rilanciare il settore della siderurgia in Germania, le cui difficoltà sono state aggravate dalla crisi del coronavirus, e a tal fine ha elaborato il Piano d'azione per l'acciaio. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che afferma di aver visionato il documento. Il piano, sviluppato sotto gli auspici del ministro dell'Economia e dell'Energia e dell'industria siderurgica, è attualmente in fase di approvazione da parte del dicastero. Nel Piano di azione per l'acciaio si afferma che l'Ue e la Germania dovrebbero “intraprendere azioni efficaci a livello nazionale, europeo e internazionale e, insieme all'industria siderurgica, aprire la strada a una competitività sostenibile compatibile con l'obiettivo a lungo termine della neutralità rispetto ai gas a effetto serra in Germania e in Europa”. Un obiettivo importante è “sostenere la trasformazione” del settore siderurgico attraverso “prezzi competitivi a livello internazionale per elettricità, gas e idrogeno”. (Geb)