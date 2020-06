Balcani: Banca mondiale, Pil della regione calerà di 3,2 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della regione dei Balcani calerà nel 2020 di 3,2 punti percentuali: sono le previsioni contenute nell'ultimo report Global economic prospects della Banca mondiale. Gli effetti economici portati dalla pandemia di Covid-19 hanno portato l'istituzione internazionale a correggere al ribasso le stime di crescita per i paesi dell'area. Il 2021 vedrà invece una generale ripresa economica con un Pil stimato al più 4,6 per cento a livello regionale. La Serbia vedrà nel 2020 un Pil a meno 2,5 punti percentuali, mentre nel 2021 vedrà una ripresa con una conseguente crescita economica del 4 per cento. Il maggiore declino economico all'interno della regione è previsto nel 2020 per la Croazia, con un meno 9,3 per cento, mentre l'anno prossimo la crescita dovrebbe attestarsi al 5,4 per cento. Il Montenegro dovrà affrontare quest'anno un calo del 5,6 per cento del Pil, che invece aumenterà del 4,8 per cento il prossimo anno. (segue) (Seb)