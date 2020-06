Balcani: Banca mondiale, Pil della regione calerà di 3,2 punti percentuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia-Erzegovina registrerà un calo del 3,2 per cento nel 2020, mentre nel 2021 la ripresa sarà quantificabile con una crescita al 3,4 per cento. La Macedonia del Nord vedrà un calo del Pil del 2,1 per cento quest'anno, seguito da una crescita del 3,9 l'anno prossimo. Il calo del Pil in Albania raggiungerà il 5 per cento quest'anno e la ripresa il prossimo anno sarà dell'8,8 per cento, sempre secondo le previsioni della Banca mondiale. Il Kosovo vedrà nel 2020 un calo del Pil pari al 4,5 per cento, mentre nel 2021 è prevista una crescita del 5,2 per cento. La Bulgaria vedrà nel 2020 un calo del 6,2 per cento del Pil, con una ripresa nel 2021 che porterà la crescita al 4,3 per cento. La Romania, infine, registrerà quest'anno una contrazione del 5,7 per cento a fronte di una ripresa dell'economia del 5,4 per cento nel 2021. (segue) (Seb)