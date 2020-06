Balcani: Banca mondiale, Pil della regione calerà di 3,2 punti percentuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsione positive per l'anno prossimo si basano sulla convinzione che la fiducia dei consumatori e delle imprese saranno ripristinate mano a mano che la pandemia Kovid-19 si affievolirà. Precondizione per la ripresa economica è comunque che venga mantenuta la stabilità politica nei paesi dell'area. Secondo quanto spiega una nota della Banca mondiale, il report di giugno compie un'analisi delle prospettive a breve e a lungo termine date dall'impatto della pandemia. La relazione prevede una contrazione del 5,2 per cento del Pil a livello globale nel 2020 e secondo l'istituzione internazionale si tratta della "recessione globale più profonda degli ultimi decenni" (Seb)