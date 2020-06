Lombardia: Consiglio regionale approva mozione per istituire un tavolo tecnico sull'area Mind

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale di Lombardia ha approvato all'unanimità la mozione del M5s che istituirà un tavolo tecnico "di coordinamento, stimolo e monitoraggio dello sviluppo delle aree circostanti all'area Mind nel rispetto del progetto di sviluppo diffuso sovra-regionale, sfruttando appieno l'opportunità unica di riqualificazione e di risoluzione delle criticità ambientali, sociali e di sicurezza presenti da tempo nei territori confinanti con l'area ex Expo". "Sono assolutamente soddisfatta - commenta Monica Forte, consigliera regionale del M5s - per l'approvazione della nostra mozione che impegna la Lombardia ad armonizzare lo sviluppo di quel territorio coinvolgendo tutti gli attori. Finalmente si amplia lo sguardo su Mind, un progetto che si inserisce in un'area ampia che va assolutamente oltre il solo sito ex Expo. Il progetto deve contaminare, in positivo, nello sviluppo territoriale anche tutte le aree circostanti". Per la portavoce pentastellata, "vanno messe le basi perché un sito così importante non diventi la periferia del degrado del cemento che purtroppo circonda la grande Milano, ma un grande esempio di rigenerazione con un uso intelligente e smart del territorio nell'interesse dei cittadini che lavoreranno o sceglieranno una vita sostenibile in quell'area o nelle zone confinati". "Ci è sembrata una buona occasione - afferma Simona Giudici, consigliera regionale della Lega -per arricchire il testo con ulteriori elementi e richieste, che riteniamo caratterizzanti e fondamentali per Rho e tutta l'area limitrofa. Si tratta della possibilità di collaborazione da parte della Regione, allo studio di fattibilità tecnico-economica circa il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Rho-Fiera, in direzione Nord-Ovest". In merito all'approvazione della mozione, "bene il tavolo, la Regione lo attivi subito, anche perché la Cabina di Regia prevista dall'Accordo di Programma non si sta riunendo - dichiara il vicepresidente dell'Aula di Palazzo Pirelli per il Pd - Certo, però, lo strumento più adatto su cui puntare è il Piano Territoriale d'Area previsto dalla L.R.12/2005, che darebbe indicazioni certe e strategiche per uno sviluppo dell'area coordinato, che porti a ricadute positive in termini occupazionali e ambientali. Quel tavolo comunque deve sostenere e spingere con forza importanti interventi nella zona, come la riqualificazione dell'area ex Cava Ronchi e aree contigue alla A8, come da protocollo tra Comune di Milano e Baranzate, promosso con determinazione e intelligenza dal sindaco Luca Elia. Per non dire poi l'urgenza di definire uno sviluppo del trasporto pubblico a servizio dell'intero comparto NordOvest Milano (Rho, Lainate, Arese) che deve prevedere anche il prolungamento della linea metropolitana MM1 oltre la fermata di Rho-Fiera, attraverso uno studio di fattibilità che può essere co-finanziato dalla Regione insieme al Governo. Infine è finalmente tempo di realizzare il parcheggio multipiano di interscambio presso la fermata di Rho-Fiera Mm-Fs, previsto ormai da 15 anni, sopperito virtuosamente dal Comune di Rho con parcheggio a raso. Il rilancio di Milano e della Lombardia, con gli importanti fondi che arriveranno da Roma e da Bruxelles, passa dall'area di Mind: se non ora quando?", così conclude Borghetti. (com)