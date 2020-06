Portogallo: presidente Eurogruppo Centeno verso la guida della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Centeno, che ha annunciato la fine del suo incarico come ministro delle Finanze del Portogallo e presidente dell'Eurogruppo, è il principale candidato alla successione dell'attuale governatore della Banca centrale portoghese, Carlos Da Silva Costa, il cui mandato scadrà nel luglio prossimo. Lo riporta il quotidiano "Jornal Economico", spiegando che per Centeno, dimessosi oggi dall'incarico di ministro delle Finanze di Lisbona dove sarà sostituito da Joao Leao, si tratta di un ritorno al luogo d'origine dove era stato vicedirettore del Dipartimento di ricerca economica tra il 2004 ed il 2013. Con Centeno, che ha annunciato di non voler chiedere un secondo mandato come presidente dell'Eurogruppo al termine della sua scadenza il 13 luglio, dovrebbero tornare alla Banca centrale portoghese anche il sottosegretario di Stato e delle Finanze, Ricardo Mourinho Félix, ed il capo economista nel gabinetto del Ministero delle Finanze, Alvaro Novo. (Spm)