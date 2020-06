Coronavirus: in Lombarda 96 in terapia intensiva, calano i decessi e aumento i guariti/dimessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scendono a 96 i ricoverati in terapia intensiva, si dimezzano i decessi e aumentano in maniera ragguardevole i guariti/dimessi. È quanto emerge dai dati diffusi oggi da Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus. A fronte di 9.848 tamponi effettuati oggi, la Regione comunica infatti che sono stati individuati 192 nuovi casi positivi (1,9 per cento in rapporto con i tamponi giornalieri) in calo in termini percentuali (erano 194, il 4,3 per cento) rispetto ai 4488 tamponi effettuati ieri. Le 11 persone in meno in terapia intensiva portano oggi i ricoverati a un totale di 96, mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono di 48 a quota 2660. Aumentano in modo importante anche i guariti, 1.199 contro i 263 di ieri, così come rallentano i decessi, sono 15 oggi contro i 32 di ieri. (Rem)