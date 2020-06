Prestipino difende Azzolina: "E' in gamba e preparata, ha avuto la sfortuna di fare il ministro nel momento peggiore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce al ministro del'Istruzione Lucia Azzolina rappresentano una delle immagini peggiori: lo afferma Patrizia Prestipino, deputata del Pd e componente della Commissione Cultura della Camera, su Radio Cusano Campus. "Ho con lei un buon rapporto personale, abbiamo passato quasi un anno insieme in Commissione. È una persona molto in gamba e preparata. Dobbiamo pensare che si è ritrovata a fare il ministro della scuola nel momento peggiore. Ricordo il suo volto stravolto quando quel famoso 5 marzo è venuta a dirci in Commissione che la scuola chiudeva. Immaginate il peso della responsabilità", aggiunge Prestipino, secondo cui le minacce e gli insulti sessisti sono la testimonianza che ancora le donne in politica non sono tollerate. "Siamo ancora dei trogloditi. Vedere la ministra della scuola sotto scorta è una delle immagini peggiori che potessimo regalarci". Infine, sugli esami di maturità in presenza, Prestipino ha sottolineato come sia "giusto farli in presenza con le modalità di sicurezza che sono state stabilite. Se fossero confermate le defezioni di professori in commissione sarebbe un brutto segnale". (Rin)