Russia: Gref (Sberbank), economia reagirà a crisi coronavirus meglio di quella europea o Usa

- L'economia russa vedrà una ripresa dopo l'epidemia di coronavirus che sarà migliore di quella europea o statunitense. Lo ha dichiarato Herman Gref, presidente di Sberbank, nel corso di un incontro in videoconferenza con il presidente russo, Vladimir Putin. La banca commerciale russa, a controllo statale, ha superato positivamente i mesi di crisi profonda ricorrendo alla formazione di riserve ed alla ristrutturazione dei crediti. "Da febbraio abbiamo già affrontato in qualche modo il problema della pandemia. Marzo, aprile, maggio sono stati probabilmente i mesi più difficili dell'intero periodo. E, naturalmente, abbiamo sentito il pieno impatto della crisi e, dal punto di vista degli indicatori finanziari, siamo stati costretti a formare una gran quantità di riserve. Abbiamo ridotto l'utile netto di circa il 25 percento e costituito circa il triplo delle riserve rispetto allo scorso anno", ha dichiarato Gref. "Ovviamente, per tutto questo periodo di tempo è stato condotto un enorme lavoro sulla ristrutturazione dei prestiti", ha aggiunto. "Le piccole imprese si stanno ripartendo. E i programmi adottati sono sorprendenti, ma in cinque mesi abbiamo aumentato il portafoglio delle piccole imprese del 10 percento e abbiamo concesso prestiti totali del 16 percento in più rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno. Naturalmente, durante una pandemia, questo può essere spiegato solo da quei programmi preferenziali che sono stati adottati", ha inoltre dichiarato Gref, secondo il quale le stime rispetto alla caduta del Pil sono meno pessimistiche di quelle effettuate ad inizio della crisi. "In generale, la situazione ora sembra leggermente migliore di quanto ci aspettassimo. Se quest'anno ci aspettavamo un calo della crescita del Pil a un livello di 6-7 punti percentuali, oggi abbiamo aspettative leggermente migliori delle previsioni della Banca centrale e del governo", ha affermato Gref, secondo cui il calo del Pil dovrebbe attestarsi nel 2020 a intorno al 4,5 per cento.(Rum)