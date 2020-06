Libia: Migliore (Iv) a "Nova", quando mio Paese toglie le mine piuttosto che metterle è motivo soddisfazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione per la richiesta di aiuto all’Italia da parte del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia per l’operazione di sminamento intorno all’aeroporto internazionale di Tripoli. E’ l’opinione di Gennaro Migliore, deputato di Italia viva e componente della commissione Affari esteri e comunitari della Camera. "Ogni volta che il mio Paese toglie le mine piuttosto che metterle", ha osservato il parlamentare ad "Agenzia Nova" e "contribuisce a far avanzare il processo di pace tanto diplomaticamente, promuovendo la Conferenza di Berlino, che materialmente come appunto l’operazione di sminamento intorno all’aeroporto di Tripoli, non possiamo che essere contenti. Non sono contento, invece, della situazione: ciascuno dei contendenti - ha continuato l’esponente di Iv - è convinto che possa prevalere militarmente e non possiamo considerare l’ingerenza turca come una cosa normale. Per quanto ci riguarda, dobbiamo difendere i nostri interessi nazionali e la Libia non può diventare una nuova Somalia. Bene l’Italia quando aiuta a sminare", ha concluso Migliore, "male il quadro generale in cui noi dobbiamo dare un contributo maggiore". (Rin)