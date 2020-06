Sanità: Asl Latina, riprese attività ambulatoriali, ampliati spazi per far fronte a richieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del periodo emergenziale, tra l’altro, aggiunge la nota della Asl di Latina, "non si sono fermate le attività rivolte ai pazienti oncologici mantenendo inalterata e in sicurezza l’erogazione di prestazioni di medicina nucleare e di radioterapia. La riorganizzazione dell’intera attività ambulatoriale, tuttavia, richiede un impegno straordinario finalizzato, in prima battuta, al recupero del pregresso e al mantenimento degli impegni per le prestazioni urgenti e brevi (codici U e B) e, in seconda battuta per riordinare l’attività per il progressivo rientro delle nuove prenotazioni. Allo scopo di perseguire il primo obiettivo, l’azienda Asl di Latina ha istituito, dalla metà del mese di maggio, una specifica task force, coordinata direttamente dal direttore sanitario dottor Giuseppe Visconti, finalizzata, in primo luogo, a porre in sicurezza gli ingressi delle strutture deputate all’erogazione delle prestazioni, all'attivazione delle agende necessarie per organizzare tutte le attività ambulatoriali e, quindi, per richiamare i pazienti in attesa per ricollocarli nei nuovi spazi ambulatoriali individuati. L’operazione da gestire, in contemporanea con la necessità di riorganizzare spazi fisici e attività all’interno del Goretti, ha elementi di complessità paragonabili, se non superiori, a quelli che questa Azienda ha dovuto gestire quando è stato necessario riconfigurare le attività per l’incombenza dell’emergenza covid. Di qui, l’inevitabile senso di confusione che più di un cittadino ha dovuto sopportare, in questi giorni, laddove si è creata l’esigenza di prenotare una nuova prestazione ambulatoriale. Disagio di cui ci si scusa con i cittadini e, al tempo stesso, ci si impegna a risolvere nelle prossime settimane ma che si chiede di affrontare con la necessaria pazienza e rispettando il lavoro degli operatori sanitari poiché l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di non lasciare indietro nessuno. (segue) (Com)