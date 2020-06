Sanità: Asl Latina, riprese attività ambulatoriali, ampliati spazi per far fronte a richieste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo scopo di ridurre al minimo il disagio derivante dall’esigenza di recuperare le prestazioni precedentemente sospese, conclude la Asl di Latina, "sono stati ampliati significativamente gli spazi ambulatoriali incrementando, in tal modo, il numero di prestazioni erogabili e, parallelamente, si stanno ponendo in essere le condizioni tecniche ed organizzative per sviluppare, soprattutto a favore dei pazienti cronici, forme di telemedicina avanzata con la possibilità di erogare televisite a domicilio. Fatte queste doverose premesse, anche allo scopo di rendere tangibile l’azione della task force, si comunica che i pazienti che necessitano di diagnostica per immagini presso il Goretti sono già stati tutti riprotetti nelle nuove agende di recupero e che entro la metà del mese di luglio 2020 tutte le prestazioni sospese saranno effettuate. Per quanto riguarda le prestazioni sospese di cardiologia ed otorino, presso il Goretti, sono tutte recuperate entro la fine del mese di giugno. Resta ovviamente l’esigenza di organizzare la piena operatività delle prestazioni da erogare sul territorio, ma il cammino è tracciato e, ancora una volta, la nostra Azienda sta dando dimostrazione di serietà e professionalità orientata, come sempre, al cittadino". (Com)