Ue: Michel a Centeno, grazie per duro lavoro ed eccellente cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ringraziato il dimissionario ministro delle Finanze portoghese e presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, per il suo "duro lavoro come presidente dell'Eurogruppo e per l'eccellente cooperazione", ha scritto su Twitter. "L'Eurogruppo deve continuare a preparare il terreno per una forte ripresa economica. Il Covid-19 ha bloccato l'economia, ma ha accelerato la determinazione dell'Ue a ricostruire meglio", ha aggiunto. (Beb)