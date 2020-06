Congo-Kinshasa: Unhcr, carenza di fondi minaccia centinaia di migliaia di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La massiccia carenza di fondi sta minacciando le vite di centinaia di migliaia di persone nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove l'acuirsi delle violenze e della minaccia del Covid-19 sta aggravando le condizioni già disperate di milioni di persone costrette alla fuga. Alla data del 7 giugno, si legge in una nota diffusa oggi dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), la Rdc ha registrato 4.105 casi confermati di Covid-19, il secondo numero più elevato tra i paesi dell'Africa meridionale. Allo stesso tempo, l'acuirsi delle violenze sta costringendo alla fuga altre centinaia di migliaia di persone nell'est del paese. L'Unhcr avverte che, in assenza di un'immediata iniezione di denaro, la carenza di fondi causerà un impatto devastante sui programmi umanitari salvavita di importanza fondamentale. Le attività di assistenza e protezione rivolte a rifugiati e sfollati sono finanziate solo per il 20 per cento dei 168 milioni di dollari necessari. Tale deficit sta minando seriamente la risposta dell'agenzia, volta ad assicurare aiuti a molteplici emergenze umanitarie, lasciando numerose persone vulnerabili prive di cibo, acqua, alloggio, cure mediche e servizi igienico-sanitari in una fase in cui il Covid-19 si sta diffondendo rapidamente in tutto il paese. (segue) (Res)