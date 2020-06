Congo-Kinshasa: Unhcr, carenza di fondi minaccia centinaia di migliaia di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone costrette a fuggire dai ripetuti conflitti nella Rdc, rappresentano la popolazione di sfollati interni di più vaste dimensioni di tutto il continente africano, nonché il 10 per cento del totale globale. Negli ultimi mesi, altre centinaia di migliaia di persone sono rimaste sfollate nella Rdc orientale e settentrionale, in seguito ad attacchi brutali perpetrati da vari gruppi armati, violenze intercomunitarie e catastrofi naturali. Il paese, inoltre, accoglie mezzo milione di rifugiati, principalmente provenienti da Ruanda, Burundi, Repubblica Centrafricana e Sud Sudan. In una fase in cui la situazione umanitaria complessiva continua ad essere allarmante, l'Unhcr è costretta a prendere decisioni difficili che comportano che molti di coloro che si trovano in stato disperato di necessità non possono ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno. L'agenzia si adopera per aiutare i più vulnerabili in tutti i modi possibili: date le risorse limitate a disposizione di tutte le popolazioni, spesso è molto difficile soddisfare gli standard minimi in materia di salute, approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari, istruzione e altre esigenze di base. (segue) (Res)