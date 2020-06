Congo-Kinshasa: Unhcr, carenza di fondi minaccia centinaia di migliaia di persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le persone colpite vi sono i rifugiati dal Ruanda, stabilitisi presso comunità poi costrette a fuggire da ondate successive di violenza che hanno afflitto Nord e Sud Kivu. La carenza di fondi, inoltre, ostacola gli sforzi per trovare soluzioni durature in loro favore, per i quali il governo congolese si è mostrato aperto ad agevolare il rilascio di permessi di soggiorno di lungo periodo e percorsi di integrazione. Nel campo rifugiati di Mole, nella provincia del Sud Ubangi, sono necessarie risorse supplementari affinché 15 mila rifugiati dalla Repubblica Centrafricana possano avere accesso allo standard minimo quotidiano di 20 litri di acqua a persona. Si tratta di una misura particolarmente importante ora che, oltre alla pandemia da Covid-19, rifugiati e comunità di accoglienza necessitano di acqua potabile per proteggersi dal colera, endemico dell'area, e da quella che ormai è l'epidemia di morbillo di più lunga durata registrata su scala mondiale. (segue) (Res)