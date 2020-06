Congo-Kinshasa: Unhcr, carenza di fondi minaccia centinaia di migliaia di persone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi attualmente disponibili, inoltre, limitano gli interventi dell'Unhcr a sostegno dei 120 mila rifugiati dalla Repubblica Centrafricana che vivono fuori dai campi e che costituiscono circa il 70 per cento dei rifugiati centrafricani presenti nella Rdc. Anche le carenze didattiche di 6 mila rifugiati sud sudanesi in età di istruzione secondaria sono in aumento. Uno sconcertante 92 per cento di questi attualmente non frequenta le lezioni. Sebbene l'Unhcr abbia avviato un programma che consente l'iscrizione di un numero limitato di rifugiati alla scuola secondaria, sono necessari finanziamenti ulteriori per contribuire a costruire e ristrutturare gli edifici scolastici destinati sia ai rifugiati sia alle comunità di accoglienza. Oltre 47 mila rifugiati burundesi potrebbero non avere accesso ai servizi sanitari di base in Sud Kivu. Ciò si ripercuoterebbe anche sulle loro capacità di autosostentarsi, considerato che attendono di beneficiare di misure di sostegno nella gestione delle attività agricole per ridurre la propria dipendenza dalle derrate alimentari fornite dal Programma alimentare mondiale (Pam). (segue) (Res)