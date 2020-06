Congo-Kinshasa: Unhcr, carenza di fondi minaccia centinaia di migliaia di persone (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza cronica di fondi, inoltre, mina l'implementazione dei programmi dell'Unhcr per gli alloggi, in particolare il lavoro volto a decongestionare gli insediamenti di sfollati e l'area di accoglienza. Sono necessari fondi ulteriori per garantire soluzioni abitative durature che contribuiranno a ridurre i rischi di salute pubblica. La pandemia da Covid-19 aggrava ulteriormente i rischi a cui sono esposte le famiglie sfollate che non possono fare ritorno alle proprie case a causa delle violenze ininterrotte e che, spesso, vivono in siti sovraffollati o presso famiglie locali impoverite. A tali condizioni abitative che non consentono di praticare distanziamento sociale, si somma l'accesso limitato ad acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza sanitaria. L'agenzia ha ricevuto 400 mila dollari per l'implementazione delle misure di prevenzione da Covid-19 nella Rdc. (Res)