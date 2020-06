Moldova: maggioranza perde nuovo deputato in parlamento, rischio tenuta per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo in Moldova, composta dal partito socialista (Psmr) e dal Partito democratico (Pdm) ha perso oggi un altro deputato ed è rimasta a quota 51 parlamentari: soglia minima per la maggioranza in seno al parlamento di Chisinau. Secondo quanto riferito dal portale d'informazione "Agora.md", il deputato Angel Agache ha annunciato oggi di aver lasciato il Pdm e di unirsi al partito di opposizione "Pro Moldova". Negli ultimi due mesi, la coalizione di governo ha perso molti deputati dopo che il governo di Ion Chicu e il presidente Igor Dodon hanno tentato di concludere un accordo con la Russia per un prestito di 200 milioni di euro, considerato dall'opposizione come "schiavizzante". Tuttavia, il partito Azione e solidarietà della Moldova (Pas), maggiore forza all'opposizione guidata dall'ex primo ministro Maia Sandu, ha annunciato che non voterà una eventuale mozione di sfiducia contro il governo, nel mezzo della pandemia di coronavirus. Ad aprile la Corte costituzionale della Moldova ha sospeso la legge sulla ratifica dell'Accordo tra il governo della Federazione Russa e il governo della Moldova relativo alla stipula del prestito di 200 milioni di euro fino all'esame sostanziale della notifica presentata dal deputato Sergiu Sirbu. (Rob)