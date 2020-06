Speciale infrastrutture: al via oggi nuovi colloqui Egitto, Etiopia e Sudan su riempimento diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Risorse idriche e dell'irrigazione di Egitto, Etiopia e Sudan si riuniscono oggi in videoconferenza per ulteriori colloqui sul riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce il quotidiano egiziano "el Masry el Youm". Secondo quanto riferito dal ministro sudanese dell'Irrigazione, Yasir Abbas, i nuovi colloqui sono il risultato di una serie di consultazioni bilaterali che il primo ministro Abdallah Hamdok ha tenuto con gli omologhi di Etiopia ed Egitto per riprendere i negoziati tripartiti sulle questioni in sospeso. "L'incontro, che si terrà su iniziativa del Sudan, includerà, oltre ai tre ministri dell'Irrigazione, osservatori degli Stati Uniti d'America, dell'Unione europea e del Sudafrica", ha affermato Hamdok in una nota. A marzo è riemerso lo scontro tra l'Egitto e l'Etiopia in merito al riempimento e al funzionamento della diga Gerd, in particolare dopo che nell’ultimo round di colloqui a Washington, nel gennaio scorso, le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo finale. L’incontro era stato peraltro disertato dalla delegazione etiope e solo l'Egitto aveva firmato il documento finale. (Cae)