Speciale infrastrutture: Lazio, Confapi e Aniem, bene intesa Regione-Comune Roma su piani di zona

- "I dati del nostro ente bilaterale Edilcassa del Lazio ci dicono che a marzo abbiamo avuto un 50 per cento di crollo delle ore lavorate nel settore e ad aprile i dati non potranno che essere peggiori", aggiunge il presidente di Aniem Lazio Matteo D'Onofrio. "È indispensabile che ora anche l'amministrazione comunale faccia la propria parte, investendo immediatamente tutte le somme disponibili, ma soprattutto consentendo l'immediato cantieramento di tutte le iniziative private possibili; ciò non passa esclusivamente per lo sblocco di singoli permessi di costruire, ma attraverso una radicale revisione delle disposizioni locali vigenti che normano la rigenerazione e la riqualificazione urbana". Grande apprezzamento alle iniziative della Regione Lazio giunge anche da Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio, che afferma: "Un grande lavoro da parte della Regione Lazio che rende immediatamente operativi 2 miliardi di euro, utilizzando tutti i fondi disponibili per le infrastrutture, oltre a 4,8 miliardi di euro derivanti dall'Ecobonus per un grande intervento di riqualificazione del patrimoni Ater. Il nostro plauso al presidente Zingaretti che ha compreso che la tempestività dell'agire è determinante per garantire la tenuta del sistema economico occupazionale della nostra regione". (Com)