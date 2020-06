Ue: Brunetta, senza riforme politica monetaria insufficiente a fronteggiare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria, da sola, non è uno strumento sufficiente per poter affrontare e risolvere le crisi economiche e finanziarie. Lo dichiara Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul 'Foglio' citando Mario Draghi. "Le politiche monetarie non convenzionali - afferma Brunetta - come il quantitative easing o i tassi di interesse a zero o negativi (meglio note come zirp) possono, infatti, certamente offrire un sostegno necessario e importante all'economia durante periodi di crisi eccezionali, come quella del 2008 e quella attuale, ma senza il parallelo avvio delle politiche di bilancio intraprese dai governi e il trasferimento della maggior liquidità all'economia reale effettuato per il tramite del sistema creditizio, tali politiche sono, alla lunga inefficaci e dannose. Come ricordato di recente dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nelle sue considerazioni finali - continua l'ex ministro forzista - l'utilizzo degli strumenti di politica monetaria non convenzionale, come il programma di acquisti di titoli di Stato deciso dal Consiglio direttivo della Bce, è stato immediatamente efficace sul mercato dei titoli di Stato, tanto che i rendimenti dei titoli pubblici sono scesi dopo l'adozione del recente qe e la frammentazione del mercato dei 'sovereign bond' è subito diminuita. Studi effettuati dalla Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea hanno inoltre dimostrato come vi sia evidenza che gli acquisti di titoli pubblici abbiano ridotto significativamente i premi per scadenza e abbiano fornito un contributo rilevante al sostegno dell'economia e dei prezzi. Ma, lo ripetiamo - insiste Brunetta -, senza politiche di riforme intraprese da parte dei governi e senza il contributo delle banche e degli istituti di credito che prestano denaro alle imprese, tutto questo sarebbe largamente insufficiente". (Rin)