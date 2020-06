Grecia-Italia: Dendias, accordo su demarcazione Zee è "momento storico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia greca ha inoltre descritto la protezione dei diritti dei pescatori nel quadro dell'accordo odierno. In proposito, spiega l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", i due ministri hanno anche siglato una notifica congiunta alla Commissione europea nella quale Italia e Grecia chiedono delle deroghe alla direttive sulle politiche comuni europee in materia di pesca: in questo modo la Grecia fa riconoscere l'estensione delle sue acque territoriali fino alle 12 miglia nautiche, concedendo al contempo il proseguimento delle attività dei pescatori italiani nell'area tra le 6 e le 12 miglia nautiche dalle sue coste, attualmente riconosciuta come acque internazionali. I diritti dei pescatori italiani sono descritti in maniera chiara nell'accordo, precisa l'agenzia di stampa greca, sia riguardo il limite delle imbarcazioni ammesse che riguardo il tipo di pesce che può essere pescato. (Gra)