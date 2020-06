© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il decreto Elezioni, per Fratelli d'Italia "nessuna forza del centrodestra ha detto che va bene il 20 settembre, non è una mediazione quella del 20 settembre, lo avete deciso tra di voi nella maggioranza". Lo ha detto Francesco Lollobrigida durante il suo intervento alla Camera. Il commento è stato twittato dal profilo ufficiale dei Gruppi Parlamentari di Fd'I al Senato e alla Camera. (Rin)