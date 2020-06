Milano: aggressione corso Garibaldi, figlio ultrà Inter ammette a gip coltellate ma per difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Caravita ha ammesso di aver colpito con cinque coltellate il 24enne in corso Garibaldi nella notte tra il 5 e il 6 giugno, ma di averlo fatto per legittima difesa. È quanto, in sintesi, ha dichiarato al gip Angela Minerva il 20enne, figlio di Franco, ultrà nerazzurro e fondatore del gruppo dei Boys-San della Curva Nord, accusato del tentato omicidio di un giovane al culmine di una lite scoppiata tra venerdì e sabato scorso fuori da un locale di una delle zone della movida milanese. Il ragazzo, difeso dall'avvocato Mirko Perlino, che si è avvalso della facoltà di non rispondere fornendo solo una dichiarazione spontanea, ha spiegato di essere stato aggredito e minacciato di morte da un gruppetto di tre ragazzi e di aver sferrato cinque coltellate, quattro al torace e una all'inguine solo per difendersi. Il pm di turno Roberto Fontana ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere, mentre la difesa ha formulato un'istanza di scarcerazione e in subordine di disporre la misura degli arresti domiciliari. (Rem)