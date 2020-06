Cina: provincia Shanxi chiuderà tutte le miniere di piccole dimensioni entro il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia nordoccidentale cinese dello Shanxi, importante centro di estrazione del carbone, chiuderà tutte le miniere di piccole dimensioni, ovvero con una capacità annua inferiore a 600 mila tonnellate, entro la fine del 2020. Lo hanno annunciato oggi le autorità provinciali in una nota. Lo Shanxi è la seconda più grande regione mineraria della Cina per produzione dopo la Mongolia Interna. Nel 2019 ha prodotto 971,09 milioni di tonnellate di carbone, pari a un quarto del totale del paese. La decisione rientra nel piano dello Shanxi per migliorare le condizioni di sicurezza e chiudere i siti estrattivi ormai obsoleti. La provincia ospita 954 miniere di carbone, che secondo i dati aggiornati alla fine del 2019, hanno una capacità operativa di 994,75 milioni di tonnellate. Secondo quanto riferito, la provincia promette inoltre di limitare il numero di miniere di carbone a 900 entro il 2022 e di vietare l'approvazione di nuovi progetti di estrazione del carbone inferiori a 900 mila tonnellate all'anno. L'autorità competente ha inoltre promesso di migliorare le condizioni di sicurezza nelle miniere, negli impianti metallurgici e di produzione di produttori chimici nella provincia.(Cip)