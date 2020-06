Cultura: Municipio Roma X, rinviato ad ottobre concorso letterario "Fiabe al mare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che al giorno d'oggi ci sia sempre più bisogno di fiabe, per imparare il coraggio di perdersi nel bosco e di tracciare nuovi sentieri per uscirne. I bambini sono maestri nell'arte dell'immaginazione e della meraviglia". È questa una delle motivazioni che ha spinto l'associazione "Sognalibri" ad organizzare il premio letterario "Fiabe al mare" dedicato, in questa prima edizione a Gianni Rodari, nel centenario dalla nascita. In un primo momento l'iniziativa doveva concludersi il 24 marzo con cerimonia di premiazione fissata per il 18 aprile. A causa della pandemia, gli organizzatori si sono trovati costretti a rimandare tutto, anche perché, il concorso è rivolto a tre categorie di studenti: dai 3 ai 6 anni con un elaborato grafico di gruppo; dai 7 ai 10 anni con un elaborato scritto di gruppo; e dagli 11 ai 13 anni con un elaborato scritto individuale. "Siamo lieti - dichiara l'assessore alla Cultura Silvana Denicolò - che questa importante iniziativa volta al coinvolgimento degli studenti più giovani, possa riprendere il suo cammino ed in tempi migliori. Il coinvolgimento e la spinta alla collaborazione è, per i cittadini più piccoli, fondamentale per la loro crescita". Le nuove date: il termine utile per prendere parte al premio letterario prevedono la consegna degli elaborati entro il 30 ottobre e la premiazione avrà luogo il 5 dicembre. Tema di questa prima edizione, patrocinata dal Municipio X, è "Sulla spiaggia di Ostia"; la partecipazione è gratuita. (Com)