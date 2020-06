Ambiente: Coltorti (M5s), tra le soluzioni dell'emergenza diminuire gli sprechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare il cambiamento climatico è necessario un cambiamento culturale. Dovremmo ricordare ogni istante che il pianeta è interconnesso e quello che facciamo in un luogo si ripercuote anche a grandi distanze. Negli ultimi decenni il neoliberismo ha dettato le regole dello sviluppo che si è quasi sempre manifestato con perdita di beni comuni. Il profitto del singolo non ha avuto freni e pagarne le conseguenze è stato il nostro habitat, l’ambiente che ci circonda. Lo afferma il senatore M5S e presidente della commissione Lavori Pubblici e Comunicazione, Mauro Coltorti. “Mai come ora dobbiamo essere consapevoli che il disboscamento di aree immense di foresta come sta avvenendo in larghe parti dell’Africa, dell’Asia e del Sud America per realizzare monocolture, spesso dirette da singole multinazionali, oltre che distruggere interi ecosistemi ha conseguenze letali per la resilienza dell’intero pianeta. E in questi interventi l’economia neoliberista ha una responsabilità immensa”. “Quando parliamo di mezzi e soluzioni per affrontare la crisi climatica - continua Coltorti - uno di questi è quello di abbandonare il modello di sviluppo consumistico che utilizza quantità immani di energia per produrre beni che poi vengono usati poco o nulla e di cui potremmo fare a meno”. “Quasi un terzo dei beni alimentari prodotti nel pianeta vengono distrutti e molti capi di abbigliamento, di cui i nostri giovani sembrano non poter fare a meno, vengono usati per un tempo limitatissimo giusto per mostrare che si ha un capo di abbigliamento nuovo. Vogliamo frenare il cambiamento climatico? Iniziamo da noi stessi, smettiamo di sprecare”, così conclude Coltorti. (Rin)