Migranti: ministro Interno Repubblica Ceca, rimaniamo contrari a quote di redistribuzione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca continua a respingere il sistema proposto da alcuni Stati membri per imporre quote obbligatorie per la ridistribuzione dei migranti nell'Ue. Lo ha detto il ministro dell'Interno ceco, Jan Hamacek (Cssd). I rappresentanti dei governi di Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta hanno inviato la scorsa settimana una proposta alle istituzioni dell'Ue chiedendo l'introduzione di un "meccanismo di redistribuzione obbligatoria" per i migranti tra tutti gli Stati membri. La proposta dovrà ora essere approvata dall'Ue. Fino ad ora nove paesi, tra cui la Repubblica Ceca, si oppongono alla ridistribuzione. "Abbiamo chiarito che stiamo respingendo eventuali quote obbligatorie e siamo pronti a lavorare su una soluzione costruttiva su come affrontare la questione dell'immigrazione. Sosteniamo il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e la definizione di standard minimi per la protezione delle frontiere", ha affermato Hamacek. (Vap)