Minori: Griffini (Aibi), 6 mln per adozione internazionale saranno sufficienti? (2)

- "Il Coronavirus ha purtroppo impattato su una situazione che, già di per sé, non era affatto rosea - ha aggiunto il presidente di Aibi - Così, nel primo semestre dell'anno i dati parlano di circa 200 adozioni, contro le 400, già scarse, dello scorso anno, il primo a segnare una discesa oltre la soglia psicologica delle 1000 annuali, con un calo del 14 per cento rispetto all'anno precedente, il 2018. Ci sono poi poche centinaia di abbinamenti già deliberati per altrettante coppie adottive in attesa di partire quando riapriranno le frontiere. Tuttavia non aiutano le equipe dei servizi regionali non attrezzate per lo smart working e i corsi a distanza per le famiglie e soprattutto lo stallo dei tribunali per i minorenni che non rilasciano più idoneità", ha concluso il presidente di Aibi. (Ren)