Grecia-Italia: Di Maio, accordo su pesca e confini marittimi esempio di rispetto sovranità

- L’accordo sui confini marittimi raggiunto da Italia e Grecia, insieme a quello sulla pesca in acque greche, sono “un risultato importante” raggiunto nel rispetto della reciproca sovranità. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in conferenza stampa congiunta ad Atene con l’omologo greco, Nicos Dendias. Secondo Di Maio, l’accordo per la delimitazione della Zona economica esclusiva tra i due paesi è "un risultato importante". “Oltre a regolare i rapporti marittimi con la Grecia come Italia dimostriamo di avere a cuore gli interessi dei pescatori che vedranno tutelati i loro diritti. Ovviamente, sempre nel rispetto dei ditti sovrani della Grecia”, ha sottolineato Di Maio. “Sono convinto che anche questo rafforzerà la nostra amicizia storica che vede una tale sintonia ai tavoli europei e internazionali, perché non solo siamo vicini ma abbiamo a cuore questa grande regione che è il Mediterraneo allargato, di cui i nostri due popoli sono grandi protagonisti”, ha aggiunto Di Maio.(Gra)