Ue: Di Maio, piano Next Generation è grande risultato collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano Next Generation Eu rappresenta “un grande risultato collettivo di collaborazione" in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta di oggi ad Atene con l’omologo greco Nikos Dendias. Per Italia e Grecia, ha osservato Di Maio, il piano di rilancio economico predisposto a livello di Unione europea va “nella giusta direzione” anche perché i trasferimenti diretti prevalgono sui prestiti. L’Italia – ha dichiarato Di Maio – sta elaborando un piano strategico nazionale che potrà porre le basi anche per la transizione ecologica e della digitalizzazione. Il ministro degli Esteri ha inoltre ribadito l’importanza del sostegno del Made in Italy, grazie agli oltre 1,3 miliardi di euro del patto per l’export siglato ieri alla Farnesina. (Pav)