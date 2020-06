Ue: Enria (Bce), valutiamo proroga moratoria su dividendi banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione della crisi del coronavirus, il Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce) sta valutando la possibilità di prorogare la moratoria sui pagamenti dei dividendi da parte degli istituti di credito dell'Eurozona, a oggi in vigore fino al primo ottobre prossimo. È quanto comunicato oggi dal presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo Enria, l'autorità monetaria europea “sta prendendo in considerazione” l'estensione della moratoria sulla redistribuzione degli utili della banche europee. Maggiore chiarezza verrà fatta a meta di luglio. Nella serata di ieri, 8 giugno, il Comitato europeo per la valutazione del rischio sistemico (Esrb), guidato dalla presidente della Bce Christine Lagarde, ha suggerito che le banche dell'area dell'euro si astengano dal pagare i dividendi e i bonus, nonché dal riacquisto delle azioni, almeno fino alla fine dell'anno. L'obiettivo è far sì che gli istituti di credito aumentino le riserve di capitale durante la crisi. (Geb)