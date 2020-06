© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Per il piano che verrà presentato entro il 17 giugno a Roma, l'assessore al welfare Giulio Gallera, a margine del Consiglio regionale ha precisato che per adeguare le strutture "ci sono importanti fondi nazionali che vengono messi a disposizione, poi integreremo, evidentemente, come abbiamo sempre fatto, con risorse aggiuntive nostre". (Rem)