Scuola: Bianchi (comitato esperti), concetto di 'classe' è superato, ma vanno cambiate le norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista Bianchi, audito questa mattina in Commissione Cultura in qualità di coordinatore del Comitato di esperti costituito dalla ministra dell'Istituzione con il compito di presentare soluzioni per il miglioramento del sistema di istruzione nazionale, ha illustrato le proposte elaborate negli ultimi mesi scaturite da un lungo confronto con le associazioni e le famiglie. "Abbiamo lavorato, in particolare, sul tema dell'autonomia della scuola, punto di partenza del nostro ragionamento: la scuola deve essere aperta a tutti, inclusiva, solidale. Oggi è fondamentale acquisire le 'collaborative problem solving skills', le competenze derivate dalla collaborazione. Un'altra priorità del nostro rapporto è la disabilità, perché i ragazzi disabili sono quelli che hanno sofferto di più. L'obiettivo è rientrare in classe in maniera diversa. Abbiamo lavorato, ancora - ha aggiunto Bianchi - sul ruolo del territorio: la scuola deve tornare al centro del territorio, che deve essere coinvolto grazie al supporto fondamentale di Regioni ed enti locali. Servono 'Patti educativi di comunità'. La formazione degli insegnanti dovrà essere svolta senza caricare troppo i singoli, bisogna allargare l'area della comunità educante". Bianchi ha spiegato che "il concetto di classe secondo noi è superato, perché pensiamo che gruppi più piccoli possano ricevere un supporto maggiormente specializzato. Per quel che riguarda, infine, la durata delle lezioni, se di 40 o 50 minuti, si deciderà: il tempo di differenza dovrà servire per ascoltare di più i ragazzi e stare di più sul territorio. Ma per farlo bisognerà rivedere le norme: se c'è una legge del 2009 che dice che le classi devono essere composte da un minimo di 15 studenti, i dirigenti scolastici avranno difficoltà a formarle con nuovi criteri. Lo stesso vale per la semplificazione in materia di interventi di edilizia scolastica, così come per la continuità degli insegnanti di sostegno", ha concluso. (Rin)