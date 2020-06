Migranti: Di Maio, Italia e Grecia siano alleate vista posizione geografica delicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Grecia condividono una “posizione geografica delicata” per cui si trovano in prima linea e devono essere alleate anche sul tema dell’immigrazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta ad Atene con l'omologo greco Nikos Dendias. “In questa fase diventa ancora più importante la responsabilità di ogni Stato membro", ha osservato Di Maio in riferimento della necessità di arrivare ad un compromesso sul patto europeo per l'asilo e l'immigrazione. Secondo il titolare della Farnesina, la "solidarietà" e un "sistema bilanciato" basato sull’equa ripartizione delle responsabilità tra i paesi dell'Ue sono gli elementi essenziali di questo compromesso da raggiungere a livello europeo. E’ inoltre fondamentale, ha osservato Di Maio, porre maggiore attenzione alla sicurezza nei paesi terzi da cui partono i flussi migratori. (Pav)