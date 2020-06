Quando Nixon tentò di pilotare la successione a Francisco Franco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa guidata da Richard Nixon era preoccupata delle condizioni di salute del dittatore spagnolo Francisco Franco e temeva che la sua morte avrebbe potuto portare instabilità nel paese tanto da fare pressioni sul "caudillo" affinché designasse un successore prima della sua morte. E' quanto emerge dalle registrazioni pubblicate da "El Pais" che testimoniano il complesso lavoro diplomatico messo in campo all'epoca dagli Stati Uniti per convincere Franco a cedere il potere al principe Juan Carlos. Questi audio, registrati nello Studio Ovale della Casa Bianca, testimoniano gli alti e bassi nel rapporto tra gli Stati Uniti e la Spagna, sono state trascritti e tradotti integralmente per la prima volta per produrre un reportage sulla vita del re Juan Carlos. Il compito di portare avanti il confronto con il dittatore spagnolo fu affidata al generale Vernon Walters che incontrò Franco il 24 febbraio del 1972, all'insaputa dell'allora ministro degli Esteri, Lopez Bravo e dell'ambasciata spagnola. Secondo Walters, Franco gli disse che la Spagna avrebbe percorso "una certa distanza sulla strada voluta dagli Stati Uniti" ma non "completamente", aggiungendo che le forze armate non avrebbero mai permesso che la situazione andasse fuori controllo ed esprimendo fiducia nella capacità del principe Juan Carlos di dominare la situazione dopo la sua morte. E' quanto emerge dalle registrazioni pubblicate da "El Pais" che testimoniano il complesso lavoro diplomatico messo in campo all'epoca dagli Stati Uniti per convincere Franco a cedere il potere al principe Juan Carlos. Queste conversazioni, registrate nello Studio ovale della Casa Bianca, testimoniano gli alti e bassi nel rapporto tra gli Stati Uniti e la Spagna. Gli audio sono state trascritti e tradotti integralmente per la prima volta per produrre un reportage sulla vita del re Juan Carlos. Nel febbraio del 1972, la Divisione tecnica dei servizi segreti degli Stati Uniti aveva installato, con l'autorizzazione del presidente che pensava con le registrazioni di lasciare una traccia della sua eredità politica, nove microfoni alla Casa Bianca. Sette di loro erano stati collocati nello Studio ovale, cinque sulla scrivania del presidente e due vicino al camino, mentre gli altri due nella sala del gabinetto presidenziale. Gli agenti avevano inoltre messo sotto controllo anche il telefono presidenziale.Il 26 gennaio del 1971, il capo dello staff di Nixon, Bob Haldeman, che aveva l'abitudine di registrare la sua voce per ricordare gli avvenimenti più importanti in agenda, riportò l'esito dell'incontro tra Nixon ed il principe Juan Carlos alla Casa Bianca durante il quale il presidente statunitense convinse il principe della necessità di mantenere un equilibrio tra libertà e ordine, invitandolo a non "preoccuparsi troppo di presentare un'immagine troppo liberale o riformista, ma di sottolineare la sua giovinezza, il suo dinamismo e la sua simpatia". Sia Nixon che il consigliere per la sicurezza nazionale, Henry Kissinger avevano una buona opinione di Juan Carlos ma temevano, secondo le registrazione, che fosse ancora troppo "acerbo" per gestire la complessa situazione politica, ritenendo che l'unico modo per conoscere quale sarebbe stato il vero futuro della Spagna era quello di avviare un confronto con il dittatore Francisco Franco.La Casa Bianca affidò il delicato incarico al generale Vernon Walters che incontrò Franco il 24 febbraio del 1972, all'insaputa dell'allora ministro degli Esteri, Lopez Bravo e dell'ambasciata spagnola, con l'aiuto del braccio destro del "generalissimo", l'ammiraglio Luis Carrero Blanco. Secondo Walters, Franco gli disse che la Spagna si sarebbe allontanata dal modello di vita degli statunitensi, inglesi e francesi fatto di "democrazia, pornografia, droga", definite dal dittatore "grandi follie" e che nessuna delle quali sarebbe stata "fatale per la Spagna". Franco poi aveva rassicurato gli Usa che le Forze armate non avrebbero mai permesso che la situazione andasse fuori controllo, esprimendo fiducia nella capacità del principe Juan Carlos di dominare la situazione dopo la sua morte. Negli ultimi anni Nixon ed importanti esponenti dell'amministrazione statunitense avevano sostenuto il dittatore con la frequente presenza di diplomatici e militari agli eventi del regime, un atteggiamento mal visto dagli oppositori della dittatura e dal quotidiano Usa "New York Times".Tra le tante conversazioni riportate alla luce, una particolarmente rilevante avvenne l'11 aprile tra Nixon e l'allora ministro degli Esteri, Lopez Bravo, (ritenuto dall'amministrazione Usa uno dei possibili successori di Franco). Nell'occasione, il presidente Usa aveva dato indicazioni a Bravo sul futuro della Spagna, ricordandogli che la guerra civile era terminata oltre 40 anni prima. Alcuni mesi dopo, Lopez Bravo venne destituito e la portata dell'avvenimento è testimoniata dalla prima pagina del "New York Times" che aveva pubblicato la notizia con grande risalto. Due giorni prima del licenziamento di López Bravo, il 9 giugno 1973, l'ammiraglio Carrero Blanco aveva prestato giuramento come presidente del governo. Come dimostrano i colloqui, era l'uomo che gli Stati Uniti avrebbero preferito per guidare la fine del regime. Carrero Blanco fu poi ucciso il 20 dicembre 1973, ma non è stato possibile ascoltare le reazioni dell'amministrazione Nixon in quanto i registratori della Casa Bianca avevano smesso di funzionare mesi prima, nel luglio 1973, quando un aiutante della Casa Bianca rivelò la loro esistenza durante le indagini sullo scandalo Watergate. I nastri di Nixon contengono oltre 3 mila ore di conversazioni registrate tra il febbraio 1971 e il luglio 1973. Il materiale è disponibile presso la "Nixon Presidential Library" in California e può essere consultato dai ricercatori e semplici cittadini, molti degli audio sono disponibile online. (Spm)