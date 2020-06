Argentina: espropriazione gruppo Vicentin, Stato diventa principale attore export commodities agricole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Vicentin, una delle principali imprese private del settore agro-alimentare del paese, è entrata ufficialmente in fallimento lo scorso dicembre e con debiti per oltre 1,3 miliardi di dollari. "A fronte di questa situazione abbiamo adottato una serie di misure con l'obiettivo di recuperare l'azienda e fare in modo che i suoi dipendenti abbiano la certezza della continuità così come i 2600 piccoli produttori che vendono a Vicentin i loro raccolti", ha detto Fernandez. Tra i principali creditori del gruppo figura proprio la banca statale Banco Nacion, con 300 milioni di dollari concessi nel 2019, durante la gestione del precedente governo di Mauricio Macri, con l'impresa già in crisi. La decisione di commissariare l'azienda, ha precisato Fernandez, verrà formalizzata attraverso un decreto mentre l'espropriazione dovrà essere approvata anche dal parlamento. (segue) (Abu)