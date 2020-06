Ue-Cina: Borrell, Pechino ha ambizioni globali ma non minaccia la pace del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non minaccia la pace nel mondo. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il decimo dialogo strategico Ue-Cina. "E' chiaro che la Cina ha ambizioni globali, ma allo stesso tempo non credo che la Cina stia giocando un ruolo che può minacciare la pace nel mondo", ha detto. "(I cinesi) sono impegnati per essere presenti e giocare un ruolo a livello mondiale, ma non hanno ambizioni militari e non vogliono usare la forza e partecipare ai conflitti militari", ha aggiunto il capo della diplomazia europea. (Beb)