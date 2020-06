Francia: il bandito corso Mariani indagato per la tentata evasione di Radoine Faid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jacques Mariani, membro del gruppo criminale "Brezza di mare" e attualmente in prigione, è indagato nell'ambito dell'inchiesta riguardante i tentativi di evasione di Redoine Faid, specialista nei furti a portavalori blindati. Lo rendono noto fonti giudiziarie. Il primo luglio del 2018 Faid è evaso dal carcere di Reau, nel dipartimento della Seine-et-Marne, grazie a un commando che è riuscito a portarlo via con un elicottero. Dopo una fuga durata tre mesi, Raid è stato catturato a Creil, nel dipartimento dell'Oise. Secondo quanto rivelato dal settimanale "L'Obs", lo scorso novembre un malvivente che ha partecipato al progetto di evasione ha rivelato agli inquirenti che a bordo dell'elicottero era presente un uomo con un accento corso. Al momento della fuga Mariani si trovava in carcere, ma potrebbe comunque aver svolto un ruolo importante nel piano di evasione. (Frm)