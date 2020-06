Omicidio Sacchi: 4 ore di dibattimento, difesa punta ancora su rito abbreviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Udienza terminata dopo circa 4 ore di dibattimento in corte d'assise a Roma nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. Una sola sospensione ha interrotto gli avvocati delle difese impegnati nel disarticolare i motivi per i quali non è stato concesso ai loro assistiti il diritto al rito abbreviato. "Abbiamo avanzato nuova richiesta davanti al Gip - ha detto ad "Agenzia Nova" l'avvocato Alessandro Marcucci difensore di Del Grosso -. Formalmente abbiamo rinnovato l'istanza di rito abbreviato anche in dibattimento. Abbiamo sollevato delle questioni di illegittimità costituzionali e altre questioni sulla nullità del decreto di giudizio immediato". Di tutt'altro avviso sono gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, legali della famiglia Sacchi. "Sosteniamo, così come il pm - hanno detto - la correttezza dell'iter che ha portato al dibattimenti". La Corte d'assise, quindi, si è aggiornata al 23 giugno riservandosi di decidere sulle istanze avanzate dalla difesa che sono sostanzialmente la sospensione del processo per il rito alternativo. (Rer)