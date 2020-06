Polonia: l’Ice avvia la campagna di promozione di prodotti alimentari Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di Varsavia dell’Ice ha sponsorizzato due puntate del programma televisivo "Moje Smaki", condotto dalla nota giornalista polacca Hanna Lis. L'iniziativa fa parte di un più ampio progetto di promozione dei prodotti alimentari "Made in Italy" da attuare in Polonia attraverso i canali digitali e campagne di promozione mirate che verranno realizzate su piattaforme e-commerce soprattutto nel secondo semestre dell'anno. Questi primi due video realizzati sono stati diffusi da “Onet.pl”, portale molto popolare in Polonia con circa 20 milioni di visualizzazioni ogni mese. Il primo video ha avuto come ospite Aldo Amati, ambasciatore d'Italia in Polonia, mentre il secondo sarà trasmesso nella giornata odierna.(Vap)